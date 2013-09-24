سلماوي: سنعرض على “الخمسين” نصًا خاصًا بالمصريين بالخارج

كشف محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور عن انتهاء لجنة نظام الحكم من المواد المتعلقة برئيس الجمهورية مشيرا إلي أنها ستذهب الى لجنة الصياغة ثم تعود إلى اللجنة العامة للمناقشة ، وكانت أبرز التعديلات فى المادة ١١٩ المتعلقة بالقسم حيث تم التعديل باضافة عبارة “أن يؤدى رئيس الجمهورية القسم كشرط لمباشرة مهام منصبه” كما تم اضافة جملة ” وحدة وسلامة أراضية ” فى القسم.

وفى المادة ١٢١ المتعلقة بتكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء نصت المادة علي أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على الالأكثرية فى البرلمان فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية مجلس الشعب خلال ٣٠ يوما ، يختار المجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة فاذا لم تحصل حكومته على ثقة الأعضاء يختار رئيس الجمهورية رئيس لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وعرض برنامجه على مجلس الشعب ، واذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا ، ويدعوا رئيس الجمهورية لانتخابات مجلس شعب جديد خلال ٦٠ يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

وبخصوص المادة ١٢٥ تم النص على أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور.

أما المادة ١٢٧ والتي تتعلق بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة تم النص على ألا يعلن الرئيس حالة الحرب أو يرسل القوات خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس الشعب ، وتم اضافة فاذا كان مجلس الشعب منحلا فيجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى

> أما المادة ١٣٠ والتى تتعلق بالعفو الرئاسى تم تعديلها لتنص على أن لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو شاملا إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب ، وقال سلماوى أن هذا التعديل لعدم اتخاذ رئيس الجمهورية قرارا منفردا.

وبشأن المادة ١٣٣ فنصت على اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب وفي حالة عدم وجود المجلس وجه إلى المحكمة الدستورية العليا.

> والمادة ١٣٤ فنصت على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى بناءا على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء ، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.

ومن جهة أخرى قال المتحدث الرسمى أنه تم الاتصال بالجاليات المصرية فى ٨ دول عن طريق الاقمار الصناعية للتعرف علي أرائهم فى الدستور ، وقاموا بتقديم اقتراح بتعديل المادة ٦٥ من الدستور تنص علي أن ترعى الدولة مصالح المصريين بالخارج وتكفل حقوقهم وتشجعهم على أداء واجباتهم العامة وتشجع مشاركتهم فى تنمية الوطن ومباشرة حقوقهم الدستورية من خلال الترشح حق الترشح وابداء الأراء فى الاستفتاء وتنظم الدولة الاجراءات الخاصة بذل.