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العصبية وفقدان الشهية أولى علامات التسنين لدى الأطفال

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العصبية وفقدان الشهية أولى علامات التسنين لدى الأطفال العصبية وفقدان الشهية أولى علامات التسنين لدى الأطفال

فترة التسنين عند الطفل مرحلة خطرة ومهمة قد لا تستطيع الأم التعامل معها خصوصا مع تزايد صراخه وعدم قدرتها على تفهم ما يعانى منه من مشاكل، ويشير دكتور عماد شكرى استشارى أمراض الأطفال، هناك عدة علامات للتسنين كالعصبية الشديدة لدى الطفل كما يقول دكتور عماد شكرى استشارى فقدان الشهية لدى الطفل إضافة إلى الاستيقاظ كثيرا أثناء النوم مع محاولات مستمرة لشد الأذن، وينصح شكرى الأمهات فى هذه المرحلة باتباع بعض الخطوات لتخفيف آلام الطفل، ومنها مسح اللثة باستمرار والحرص على تناول الطفل لكمية ملائمة من الألبان لأنه يكون فى أمس الحاجة للكالسيوم.

وأشار شكرى إلى أن الأم قد تلاحظ فى تلك الفترة، ارتفاع درجة حرارة الطفل، وفى هذه الحالة عليها استشارة الطبيب، مع الحرص على تناول الطفل للمياه قبل النوم مباشرة.

والجدير بالذكر أن أول أسنان الأطفال تظهر عند بلوغهم ستة أشهر ويكتمل عددها عند سن عامين ونصف أو ثلاثة أعوام وبعد مرور الستة أعوام تتغير هذه الأسنان ليحل محلها الأسنان الدائمة لذلك لابد من الاهتمام بطبيعة تلك المرحلة الحساسة من حياة الطفل.

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