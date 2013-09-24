الاهتمام بالزوج يجنب المشاكل الزوجية مع وجود الطفل الأول

تشعر كل سيدة برغبتها فى العيش حياة سعيدة مع زوجها دون مشاكل، إلا أن تجربة الطفل الأول تثير العديد من المشاكل داخل البيت المصرى وكثيرا ما تجعل الزوج يصطدم بالزوجة وهذا الأمر يوتر العلاقة الزوجية خصوصا عندما تعطى الأم كافة وقتها واهتمامها للطفل، فيشعر الزوج بات درجة ثانية فى حياتها.

لذا يقدم دكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى بعض النصائح للزوجة للتغلب على هذه المشكلة، ومنها محاولة استقلال الطفل عن الأم ونومه فى فراش مستقل قريبا منها حتى يكون هناك فرصة للعناية بالزوج، ويجب على الأم أن تبتعد عن الجمل والعبارات التى تكررها أمام الزوج وتؤكد فيها على الاهتمام بالطفل، مع محاولة إشراك الأب أثناء أوقات فراغه فى العناية بالطفل وتحمل قدر من مسئوليته، مع الحرص على مشاركة الزوج فى اهتماماته حتى لا يشعر بالوحدة، إضافة إلى الإكثار فى مديح الزوج حتى يشعر أنه ما زال مهما بالنسبة لزوجته.

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