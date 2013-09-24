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"المشروم السيبيرى" أحدث علاجات الطبيعة لمرض الإيدز

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"المشروم السيبيرى" أحدث علاجات الطبيعة لمرض الإيدز "المشروم السيبيرى" أحدث علاجات الطبيعة لمرض الإيدز

يعد المشروم أحد الأطعمة الصحية نظراً لاحتوائه على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفيتامينات والمعادن والبروتينات، كما كشفت أحدث الأبحاث الطبية أن له خصائص قوية مضادة للسرطان.

وكشف فريق من الباحثين الروس عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن أحد أنواع المشروم التى تنو فى سيبريبا ويعرف باسم مشروم "شاجا"، وذلك حسبما نشر مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأشار الباحثون أن مشروم "شاجاً" السيبيرى قد أثبت فاعليته فى علاج مرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، ويصلح كذلك لاستخلاص علاجات جديدة مضادة للفيروسات الرجعية، ومنها فيروسات مرض نقص المناعة المكتسبة، وتمتلك تلك العلاجات فاعلية كبيرة فى القضاء على فيروس الإيدز، كما أنها لها فاعلية كبيرة فى علاج مرض الأنفلونزا والجدرى، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن المشروم السيبيرى يحتوى على حمض البتيولينك "betulinic acid"، وهى تمتلك خواصاً مضادة للفيروسات الرجعية وفاعلية قوية مضادة للالتهابات، وستخضع للمزيد من الأبحاث خلال الفترة القادمة.

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