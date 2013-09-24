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الهدوء الحذر يسود الولايات السودانية عقب احتجاجات على رفع المحروقات

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الهدوء الحذر يسود الولايات السودانية عقب احتجاجات على رفع المحروقات الهدوء الحذر يسود الولايات السودانية عقب احتجاجات على رفع المحروقات

تشهد عدد من الولايات السودانية اليوم الثلاثاء، حالة من الهدوء الحذر، مع وجود انتشار أمنى مكثف فى عدد من المناطق والمحليات الرئيسية بمختلف الولايات، وخاصة فى "الخرطوم وأم درمان"، وذلك فى أعقاب تنفيذ قرار رفع الدعم عن المحروقات، والذى أعقبه احتجاجات متفرقة فى بعض الولايات، كان أبرزها اشتباكات وقعت أمس الاثنين بين متظاهرين وقوات الشرطة بمدينة "ود مدني" عاصمة ولاية الجزيرة، أسفرت عن مقتل شخص، وإصابة 37 شرطيا، واعتقال 103 من المتظاهرين، احتجاجا على ارتفاع الأسعار.

كان المكتب الصحفى لقوات الشرطة السودانية، قد أعلن أمس وفاة مواطن يدعى أحمد محمد على 23 عاما، إثر إصابته بطلق نارى، أطلق عليه من إحدى السيارات العابرة، أثناء مظاهرات بمدينة ود مدنى.

وأوضح المكتب الصحفى للشرطة، أن الشرطة اتخذت الإجراءات القانونية ولا زالت توالى البحث عن الجانى.
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مصر 365

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