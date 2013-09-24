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اشتباكات بين طلاب «إخوان» وآخرين بجامعة القاهرة

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اشتباكات بين طلاب «إخوان» وآخرين بجامعة القاهرة اشتباكات بين طلاب «إخوان» وآخرين بجامعة القاهرة

وقعت اشتباكات بالأيدى بين طلاب حركة «طلاب ضد الانقلاب»، المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من الطلاب بجامعة القاهرة، ما دفع أفراد الأمن الإداري بالجامعة للتدخل لمنع تطور الاشتباكات بينهم.

كانت مسيرة للطلاب من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالحرم الجامعي تردد هتافات منها «يسقط يسقط حكم العسكر»، و«الانقلاب هو الإرهاب»، بينما يرفع المشاركون بها أيديهم بإشارة «رابعة»، فيما قابلهم طلاب الجامعة بعلامة النصر، مرددين هتافات «يسقط يسقط حكم المرشد»، و«الإخوان هما الإرهاب»، الأمر الذي أثار حفيظة طلاب الإخوان، ودفعهم للاعتداء على الطلاب، وتدخل أفراد الأمن الإداري بالجامعة لوقف الاشتباكات ومنع تطورها.

 

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