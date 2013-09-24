عمال كهرباء الباجور بالمنوفية يحتجون على نقلهم تعسفياً

تظاهر ظهر اليوم العشرات من العمال والفنيين العاملين بإدارة مشروعات كهرباء الريف بمدينة الباجور أمام مخزن للمعدات والمهمات وقاموا إغلاقه إعتراضاً على نقلهم لعدد من المراكز الآخرى داخل المحافظة .

وأكد العمال أنه صدر من إدارة شركة الكهرباء بوسط الدلتا بنقل 75 عامل وفنى لمراكز شبين الكوم وسرس الليان ومنوف معتبرين نقلهم تعسفى .

ومن جانبه أكد نائب رئيس الشركة أن قرار النقل نتيجة العمالة الزائدة عن إحتياجات المشروعات بإدارة الباجور ونقلهم لمشروعات آخرى بعدد من المراكز .

فيما أجتمع نائب رئيس الشركة مع عدد من العمال والفنيين بحضور رئيس مجلس المدينة لمحاولة إحتواء الموقف وبحث الأزمة .