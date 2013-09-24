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9 وصفات منزلية لتكثيف الحاجبين

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9 وصفات منزلية لتكثيف الحاجبين 9 وصفات منزلية لتكثيف الحاجبين

يا لأهمية الحاجبين في رسم ملامح الوجه وتعابيره! فإن كنت صاحبة حاجبين غير كثيفين، فقد تشعرين بالإحباط أحياناً، خصوصاً أنّ الحواجب العريضة هي من أسس الموضة. لهذا، وجدنا لك الحلّ الذي يكمن ببعض الوصفات المنزليّة التي تحفّز نموهما، والتي أثبتت فاعليتها في بعض الأحيان أكثر من العلاجات التي ترتفع تكلفتها.

قد يعجبك: بالفيديو: دقيقة واحدة للحصول على تسريحة تركيّة بسيطة!

1. زيت الخروع
يمكنك استخدام زيت الخروع: طبّقيه مرتين في الأسبوع، قبل الخلود إلى النوم، ودلكي به الحاجبين، فهو سيُعزّز نمو جذور الشعر.
2. زيت الزيتون
استخدمي أيضاً زيت الزيتون، من أجل تحفيز نمو الحاجبين، عبر تدليكهما يومياً بالاتجاه الذي تنمو به الشعرة، للحصول على حاجبين كثيفين وداكنين.
3. زيت جوز الهند
امتحني زيت جوز الهند عبر تطبيقه على الشعر وتدليك الحاجبين به.
4. الحليب
يعدّ الحليب وصفة منزلية أخرى فعّالة في هذا المجال. دلّكي به الحاجبين، بواسطة قطعة قطنية، كلما تسنّت لك الفرصة. يُمكنك اللجوء أيضاً إلى حليب جوز الهند.
5. بذور الحلبة
اطحنيها حتى تصبح على شكل معجون، وافركي بها حاجبيك في الصباح الباكر، للحصول على نتيجة مرضية.
6. زيت اللوز
لا تكتمل هذه اللائحة من دون ذكر زيت اللوز؛ لهذا يمكنك أيضاً مزجه بمعجون بذور الحلبة وتطبيقه على الحاجبين.
7. الزيوت الأساسية
امزجي كمية متطابقة من كلٍّ من (ملعقة صغيرة من كلّ واحدة) زيت الخزامي وزيت إكليل الجبل وزيت الزعتر وزيت الزيتون معاً، ثمّ دلّكي بالمزيج حاجبيك كلّ ليلة. يمكن استخدام هذا المزيج لتحقيق نتائج فعالة في الشعر أيضاً.
8. عصير البصل
قد تفاجئك هذه الوصفة المنزلية، إلا أنّ عصير البصل الطازج يمكن أن يساعدك بشكل كبير في تحفيز نمو الحاجبين.
9. البيض
اخفقي صفار البيض وضعيه على حاجبيك، بواسطة قطعة قطنية، ودعيه من 15 إلى 20 دقيقة قبل غسله بالمياه الباردة، ما يساعد في تقوية بصيلات الشعر.

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سيدتي

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