تقنيات جديدة لقصّ شعرك!

لتحصلي على أفضل قصَّة جديدة لشعرك، أنتِ بحاجة إلى نصائح المتخصّصين، نظراً إلى وجود العديد من الطُّرق التي تمكِّنك من الحصول على نتائج مختلفة عند قص شعرك.

تغلَّبي على حيرتك بخصوص قصَّة شعرك لهذا الصَّيف، واستفيدي من هذه التقنيّات:

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1. تقنية الشَّرائح Slide cutting

تستخدم هذه التقنية عند الرَّاغبة في تليين ملامح الوجه، فهي تمنح الوجه ملمساً ناعماً، وتخفف من كثافة الشَّعر. تتناسب هذه القصَّة مع صاحبات الشَّعر المجعّد، لأنَّها تقوم بتحديد تجعيد الشَّعر. ولكن يجب على صاحبات الشَّعر المسترسل الابتعاد عن هذه التقنية.

2. تقنية الأسلاك الشَّائكة Razor cutting

يُستخدم هذا الأسلوب أيضاً عند الحاجة إلى تخفيف الشَّعر الكثيف، وإضافة النُّعومة إلى ملامح الوجه، إذ تضيف هذه القصَّة الحيويَّة إلى تموجات الشَّعر.

3. تقنية التموجات Layering

تعتبر قصَّة الـ"Layers" أو قصَّة التموّجات من أكثر تقنيات قصّ الشَّعر شيوعاً بين السيِّدات. وتستخدم هذه التقنية لسببين، هما:

* تخفيف حجم الشَّعر الكثيف.

*إضافة حجم إلى الشَّعر المسترسل.

وتُعتبر القصة من التقنيات المناسبة للشَّعر النَّاعم الخفيف أو المجعَّد الكثيف، كما تمنح هذه التقنية التنوُّعَ لتسريحات الشَّعر.

4. تقنية النقطة Point cutting

تستخدم هذه التقنية للتخلُّص من مظهر تطاير الشَّعر، كما أنَّها تتناسب مع جميع أنواع الشَّعر، بدايةً من الشَّعر الخفيف ونهايةً بالشَّعر الكثيف.

5. تقنية التخرّج Graduation

هو أسلوب يتمّ من خلاله قصّ الشَّعر بشكل أقصر، وعلى نحو تدريجيّ نحو الخلف. تُستخدم التقنية ـ في الغالب ـ للتخلُّص من تسريحة البوب المقلوب. كما تتناسب هذه التقنية مع الشَّعر السميك المتوسّط الطُّول، أمَّا صاحبات الشَّعر الكثيف، فعليهنَّ الابتعاد عن هذه التقنية، لأنَّها تزيد كثافة الشَّعر.

6. تقنية التشريح Slicing

تُعتبر هذه التقنية من أفضل التقنيات عند الرَّغبة في الحصول على خُصل محدّدة، حيث تستخدم جانب المقص على خصلات الشَّعر جميعها، للحصول على نهايات ناعمة. وتتناسب هذه التقنية مع صاحبات الشَّعر المتوسِّط، والذي يقع بين الخفيف والكثيف، فتقدِّم لهنَّ ملمساً سلساً وخصلات واضحة المعالم.

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