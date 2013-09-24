نوعين جديدين من كريم الأساس للمرأة الآسيوية من YSL

للمرة الأولى، تبث إيف سان لوران بوتيه لمسة الإشراق العجيبة لكريم الأساس Le Teint Touche Eclat في نوعين جديدين من كريم الأساس.

لمسة إشراق

تقدم Ysl تقنية متقدمة جديدة تبث لمسة الإشراق العجيبة لقلم Touche Eclat في كريم أساس من خلال تقديم نوعين جديدين من كريم الأساس ابتكرا خصيصاً للمرأة الآسيوية: كريم الأساسLe Teint Touche Eclat Uv وكريم الأساس Le Teint Touche Eclat Compact. وقد تم تطويرهما خصيصاً لمراعاة تحديات المناخ وذوق المرأة، لتتيح هاتين التركيبتين المبتكرتين للمرأة التألق بالإشراقة المتوهجة لكريم الأساس Le Teint Touche Eclat طوال اليوم، وكل يوم، وعلى مدار السنة، وحتى في الظروف المناخية الرطبة والحارة.

كريم الأساس Le Teint Touche Eclat Uv: تغطية مناسبة لكل امرأة وخفة مذهلة من أجل أشهر موسمي الصيف والربيع الحارة والرطبة. مستخلص من الفاوانيا، الذي تبوأ مكانة عالية في الطب الصيني التقليدي لقرون طويلة، ويشتهر بقوة خواصه المضادة للأكسدة.

كريم الأساس Le Teint Touche Eclat Compact: هو عبارة عن تركيبة بودرية بالغة النعومة، وبالغة الليونة لتطوق البشرة كخمار حريري شفاف للتألق بمظهر شديد الأناقة.

مركب بودري مضيئ: مركب بالغ النعومة والليونة بصورة مذهلة للتألق ببشرة تخلو من العيوب وتشع بإشراقة متوهجة.