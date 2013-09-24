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"مستوطنون" يؤدون صلوات تلمودية بجوار مقام النبي صالح تمهيدا للاستيلاء عليه

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"مستوطنون" يؤدون صلوات تلمودية بجوار مقام النبي صالح تمهيدا للاستيلاء عليه "مستوطنون" يؤدون صلوات تلمودية بجوار مقام النبي صالح تمهيدا للاستيلاء عليه

كتب : أ ش أ منذ 11 دقيقة

نظم مستوطنون مسيرة اليوم، إلى مقام النبي صالح في قرية أذنا غرب الخليل، تمهيدا للاستيلاء عليه.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن أكثر من 500 مستوطن ساروا إلى مقام النبي صالح في القرية بالقرب من قرية تفوح غرب الخليل، وأدوا صلوات تلمودية في المكان بمناسبة عيد "العرش اليهودي"، ورفعوا يافطات وأعلام خاصة بهذه الجماعة تمهيدا للاستيلاء على المقام.

يشار إلى أن المستوطنين قاموا خلال الأيام الماضية بزيارات للمكان بغرض ترتيب هذه المسيرة الضخمة، في الوقت الذي أكد فيه سكان المنطقة أن المقام إسلامي وعمل الأهالي طوال السنين الماضية على ترميمه والحفاظ عليه باعتباره مقاما إسلاميا.

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