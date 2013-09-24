وزير الزراعة يطالب باحتواء أزمة استلام الذرة من المزارعين

تأكيد لم نشره "اليوم السابع" أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، واتحاد منتجى الدواجن، تراجعا عن استلام محصول الذرة الصفراء للموسم الحالى من المزارعين، بسبب انخفاض الأسعار العالمية، مما كان له أثر فى تراجع اتحاد منتجى الدواجن عن شراء المحصول بالأسعار المعلن عنها مسبقا، وعدم قدرة استلام الجمعيات الزراعية المحصول من الفلاحين، بعد حثهم على زيادة المساحات المنزرعة للحد من استيراد 5 ملايين طن.

أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حرصه الشديد على حل كافة المشاكل التى تواجه الفلاح المصرى، وخاصة فيما يتعلق بمحصول الذرة، والذى انخفض سعره العالمى فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أنه كان كلف الأجهزة التنفيذية بعقد عدد من الاجتماعات المتتالية لبحث تلك الأزمة مع الجهات المعنية، ومنها الجمعيات التعاونية، ممثلة فى الإدارة المركزية للتعاون والقطاع الخاص ممثلا فى اتحاد منتجى الدواجن، فضلاً عن قطاع الإنتاج بالوزارة.

وخلصت المناقشات المبدئية إلى أن يكون سعر الأردب فى حدود 300 جنيه، أى ما يعادل 2100 جنيه للطن، على أن يكون أعلى من السوق العالمى بزيادة تتراوح فى حدود 250 جنيها للطن، وستقوم الوزارة بتوفير 150 فراطة للجمعيات التعاونية التى تعمل على تجميع الذرة وتوريدها للقطاع الخاص بإشراف الإدارة المركزية للتعاون، وسوف يتم توزيع هذه الفراطات مبدئياً فى الخمس محافظات الأعلى زراعة لمحصول الذرة وهى: المنيا، وأسيوط، المنوفية، الشرقية، والبحيرة.