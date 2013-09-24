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نقابة الصيادلة تطالب النائب العام بحضور التحقيقات مع أعضائها المحبوسين

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نقابة الصيادلة تطالب النائب العام بحضور التحقيقات مع أعضائها المحبوسين نقابة الصيادلة تطالب النائب العام بحضور التحقيقات مع أعضائها المحبوسين

طالب الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، فى مذكرة تقدم بها للنائب العام بوقف تنفيذ حكم الحبس الصادر ضد الصيدلانية منال فايز عاذر، لاتهامها ببيع أدوية منتهية الصلاحية بصيدلية بمحافظة قنا.

وأضاف نقيب الصيادلة، فى بيان له اليوم، أن الإجراءات التى بنيت عليها القضية غير صحيحة فكان من المفترض اثناء إجراء المحضر حضور ممثل عن نقابة الصيادلة كطرف بالقضية، وذلك وفقاً لما تنص المادة 47 من القانون رقم47 لسنة 1969 بشأن إنشاء نقابة الصيادلة.

وأكد النقيب ضرورة إرسال النائب العام وجهات التحقيق خطاب بشأن قضايا الصيادلة أياً كان نوعها، لافتاً إلى أنه تلقى إخطار بالقضية، بعد تأكيد حكم الاستئناف، ولم يتم استدعاء النقابة من قبل النيابة أو محامى الصيدلانية أثناء اتخاذ درجة من درجات التقاضى، مما يعد مخالفاً للقانون.

وأشار النقيب إلى أن النقابة سبق وأرسلت عدة خطابات للنيابة بهذا المعنى منذ عام 2011 وطالبت بضرورة حضور النقابة فى أى قضايا لصيادلة تتصل بالمهنة، وكان ذلك على خلفية قضية الصيدلى محمود فهمى صديق، والذى تم الإفراج عنه بعد تدخل النقابة.

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مصر 365