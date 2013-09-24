Scarlett Johansson وقصَّة عشق متجددة مع اللون الأسود

الأسود سيِّد الألوان بلا منازع، ولا يمكن أن يختلف اثنان على هذه الحقيقة، حيث نشاهد هذا اللون باستمرار في إطلالات النَّجمات على السجَّادة الحمراء، فلا يمكن أن يقام حفل إلا ويتكرر ظهوره في أكثر من إطلالة، ولكن النَّجمة Scarlett Johansson تعدُّ من عشَّاق هذا اللون، إذ طغى على إطلالاتها في عدَّة احتفالات في الفترة الأخيرة.

شاهدنا الممثِّلة Scarlett Johansson بفستان أسود كلاسيكيّ من الدانتيل خلال تصوير إعلانات "Dolce & Gabbana " قبل عدَّة أشهر، ومع انطلاق المهرجانات السينمائيَّة حول العالم، اختارت النَّجمة نفس اللون ليزيِّن إطلالاتها في كل مرَّة.

لا يمكننا أن ننكر أنَّ هذا اللون يبدو رائعًا مع لون بشرة Scarlett Johansson، ولكنَّ التغيير مطلوب، ونودُّ أن نراها مشرقة بألوان مختلفة في الفترة المقبلة.

شاهدي في الصُّور أجمل إطلالات Scarlett Johansson باللون الأسود.

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