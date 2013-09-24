Giorgio Armani يختتم أسبوع الموضة في ميلانو

قدَّم المصمم الإيطاليّ الشَّهير Giorgio Armani مجموعة ربيع وصيف 2014 البارحة في آخر أيَّام أسبوع الموضة في ميلانو.

تحلَّت المجموعة بالأقمشة الرقيقة والستايل النَّاعم الذي يبعث بالاسترخاء، حيث بدأ المصمم عرضه بعدد من البدل النَّاعمة مع التنانير أو البنطلونات القصيرة لينتهي العرض بمجموعة رائعة من الفساتين الخفيفة.

أمَّا بالنِّسبة للألوان فقد طغى اللون الرماديّ على العرض مع ظهور بارز للونين الورديّ والأزرق اللذان كانا من أبرز اتِّجاهات الموسم، كما استخدم Giorgio Armani الطَّبعات النَّاعمة على بعض القطع من المجموعة.

لفتنا في العرض طريقة تنسيق الحذاء مع الحقيبة باللون نفسه. فهل ستعتمدين هذه الفكرة في تنسيق إطلالتكِ؟

شاهدي في الصُّور بعض ما قدَّم المصمم Giorgio Armani في مجموعة ربيع وصيف 2014.

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