خبير أمنى: الشرطة تنفذ خطة أمنية منضبطة لإحضار المطلوبين بـ"ناهيا"

قال العقيد خالد عكاشة، الخبير الأمنى، إن قوات الأمن تنفذ خطية أمنية منضبطة مبنية على معلومات دقيقة لضبط المطلوبين أمنيا فى قرية ناهيا، مناشدا أهالى ناهيا بأن يكونوا على قدر المسئولية والالتزام بالتواجد فى منازلهم خلال العملية الأمنية الجارية الآن.

وأوضح عكاشة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الأولى"، بالتليفزيون المصرى، اليوم الثلاثاء، أنه يوجد عناصر مسلحة فى منطقة كرداسة والقرى المحيطة بها ومنها ناهيا، موضحا أن وجود أعداد كبيرة من المسلحين ينذر بالخطر.

وأشار إلى أن قوات الأمن تقوم بمحاصرة ناهيا ثم القبض على العناصر المطلوب إحضارهم، ووضع خدمات أمنية 24 ساعة للحفاظ على استقرار الأوضاع.

وكانت قوات الأمن، شنت منذ قليل، حملة أمنية مكثفة لمداهمة منازل المطلوبين أمنيا فى منطقة ناهيا.