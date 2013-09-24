احتجاج 150 عاملاً بميناء السخنة.. والهيئة تتدخل لإنقاذ الموقف

قام قرابة 150 عاملا صباح اليوم بميناء العين السخنة بالسويس بأقسام البيئة والنظافة والمطبخ التابعين لهيئة الموانئ والمعروفين باسم عمال "بلاتنيوم" ببدء إضراب عن العمل بعد تردد أنباء عن دخول 3 شركات لتتولى العمل مكان الهيئة.

وأوضح العمال لـ"اليوم السابع"، أن الشركات الجديدة تهدف لخصخصة العمل وتخفيض حجم العمالة فى النظافة من 65 عاملا إلى 30 والبيئة من 45 إلى 20 وهكذا فى جميع الأقسام.

من جانبها، أرسلت الهيئة فاكس إلى العمال إنقاذا للموقف بعد توجه عشرات منهم إلى مقر الهيئة ببور توفيق معلنين الإضراب والاعتصام فى حالة حدوث ذلك، حيث جاء فى الفاكس أنها لم تتعاقد مع شركات فى هذا الصدد وأن العمال مازالوا على قوتها.

كانت ميناء العين السخنة شهدت فى أول فبراير الماضى توقفا عن العمل لمدة 16 يوما أسفرت عن خسائر تقترب من 700 مليون دولار بعد إضراب عمال المقاولات لشركة بلاتنيوم للمطالبة باستمرار العمل بشركتهم بعد انتهاء عقدها مع شركة موانئ دبى العالمية المسئولة عن إدارة الميناء وبعد مفاوضات بحضور اللواء بحرى محمد عبد القادر جاب الله رئيس هيئة الموانئ السابق والمستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية المعزول للشئون القانونية السابق تم الاتفاق على تعاقد العمال مع هيئة الموانئ على ان تدشن شركة بعد 5 أشهر بعد ذلك على أن يكون العمال تابعين لها بشكل رسمى بنفس المميزات التى كان يعملون بها بشركة بلاتنيوم.

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