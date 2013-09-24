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ولي عهد رأس الخيمة يشهد سباق الهجن العربية الأصيلة في ميدان السوان

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ولي عهد رأس الخيمة يشهد سباق الهجن العربية الأصيلة في ميدان السوان ولي عهد رأس الخيمة يشهد سباق الهجن العربية الأصيلة في ميدان السوان

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة صباح أمس بميدان السوان في رأس الخيمة سباق الهجن العربية الأصيلة الذي نظمه الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباقات الهجن في رأس الخيمة وبمشاركة ملاك الهجن من مختلف امارات الدولة.

وحضر السباق الشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب حاكم رأس الخيمة والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير ادارة شؤون المواطنين بالديوان الأميري والشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

وفي نهاية السباق توج سمو الشيخ محمد بن سعود أصحاب المراكز الأولى في الأشواط الاربعة.

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