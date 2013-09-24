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مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر يحذر من آيات قرانية محرفة على تطبيقات تكنولوجية

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مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر يحذر من آيات قرانية محرفة على تطبيقات تكنولوجية مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر يحذر من آيات قرانية محرفة على تطبيقات تكنولوجية

كتب : أ ش أ منذ 45 دقيقة

حذر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، من وجود آيات محرفة من القرآن الكريم على بعض التطبيقات التكنولوجية الحديثة، وفقا لما تداوله بعض المدونين على "فيس بوك"، وتناقلته مواقع إلكترونية.

وأهاب الشيخ توفيق عبدالعزيز، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في بيان له اليوم، بكل مرتادي الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الاعتماد على المصادر الصحيحة عند قراءة القرآن الكريم، أو تداوله من خلال المواقع الالكترونية للأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ووزارة الأوقاف على الانترنت.

وطالب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشركات المتخصصة في هذا المجال بمراجعة التطبيقات الحديثة الخاصة بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، وكل ما يتعلق بعلوم الإسلام قبل تداولها على المواقع.

وأشار إلى دور الأزهر للتصدى لكل من تسول له نفسه أن ينال من الإسلام أو يحرف في آيات القرآن الكريم بالزيادة أو النقصان أو التبديل.

كانت، ظهرت على شبكة الانترنت نسخ من القرآن الكريم بها تحريف بالزيادة أو النقصان.

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