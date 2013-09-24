"هيئة المرابطين بالقدس": فشل مخطط الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى اليوم

كتب : أ ش أ منذ 46 دقيقة

أكد رئيس هيئة المرابطين بالقدس الشريف يوسف مخيمر، فشل المخطط اليهودي في اقتحام ساحات المسجد الأقصي اليوم، بعد تواجد آلاف من المرابطين وأبناء الشعب الفلسطيني من داخل مدينة القدس.

وقال مخيمر، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تراجعت عن دعم المستوطنين في دخول الأقصي وقامت بمنعهم من الدخول بعد زيادة أعداد المرابطين حول المسجد المبارك، خوفًا علي أمنهم نتيجة توقعها حدوث اشتباكات .

وشدد مخيمر، على أن فشل المخطط اليهودي لاقتحام المسجد المبارك اليوم، نتيجة تواجد آلاف الفلسطينين، يعد تراجعا واضحا عن المخطط لتقسيم الأقصي واستغلال الأعياد اليهودية لتنفيذ ذلك المخطط.

وأشار الى أنه تم تنظيم رحلات اليوم الواحد لطلاب المدارس بالقدس لزيارة المسجد، بالاتفاق مع إدارات عدد من مدارس القدس سابقا، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي، منع صباح اليوم، عشرات الحافلات القادمة من الشمال الفلسطيني المحتل من دخول القدس ومنعهم من المشاركة اليوم، نظرًا لزيادة الأعداد وتخوفهم من حدوث اشتباكات، وأنه من المقرر تنظيم عدة مسيرات من مختلف المؤسسات الدينية بالقدس وهيئة المرابطين عصر اليوم والتوجه بها إلي المسجد الأقصي المبارك.