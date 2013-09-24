مدرسة بكفر الشيخ تُلزم الطالبات.. إما ارتداء الحجاب أو النقل

والد إحدى الطالبات: ابنتي خرجت في 25 يناير من أجل الحرية وفي 30 يونيو ضد الفاشية.. واﻵن يقهرها المجتمع ويلزمها بالحجاب

كتب : كرم القرشي الثلاثاء 24-09-2013 10:33

أثار قرار صدر عن إدارة مدرسة "الثغر" اﻹعدادية المشتركة بقرية برج البرلس في كفر الشيخ، استياء الطالبات وأولياء أمورهن، بسبب إلزام اﻹدارة الطالبات بارتداء الحجاب أو التحويل من المدرسة، وعندما اعترضت طالبتان كان رد أحد الأساتذة أن "اللي مش عاجبه يحول من المدرسة، ولازم تتساووا بجميع الطالبات"، وذلك بحسب تأكيد بتول محمد النحاس الطالبة بالصف اﻷول بالمدرسة، والمقيمة بقرية البنائين التي تبعد عن المدرسة بثلاثة كيلو مترات.

وأضافت بتول: "ذهبت للمدرسة يوم اﻷحد أول أيام الدراسة، ملتزمة بالزي المدرسي ذي اللون البني واﻷبيض، ثم وقفت في طابور الصباح، وفوجئت بأحد المدرسين يسألني وزميلتي حنان التي تقف بجواري: (لماذا لم تتحجبا وتضعا الغطاء على رأسيكما مثل باقي التلميذات؟)، فرددت عليه أننا نلتزم بالزي المدرسي، وليس هناك ما يفرض وضع غطاء على الرأس، فرد علينا بأنه لابد من المساواة بين جميع تلميذات المدرسة، وأنه (مش معقول نخلع حجاب الباقي علشان حضراتكم)، ثم نبه علينا بوضع الحجاب وتغطية الشعر من الغد، أو عدم الحضور للمدرسة".

وأوضحت الطالبة أنها "في الغد اضطررت لوضع حجاب على شعري، لكن في منتصف اليوم لم أتحمله ﻷنني لم أعتده، وارتفعت درجة حرارتي وكدت أن أفقد وعيي".

وأكدت الطالبة أنها تؤمن بالحرية وترفض إجبار أي شخص على عمل شيء دون إقناع أو اقتناع، مشيرة إلى مشاركتها في ثورتي 25 يناير و30 يونيو برفقة والدها الفنان التشكيلي محمد النحاس، وأنها أقامت أياما بميدان التحرير.

وعلَّق والدها على ذلك قائلا: "خرجت ابنتي في 2009 تطالب بحد أدنى للأجور، وفي 25 يناير من أجل الحرية، وفي 30 يونيو ضد الفاشية، واﻵن يقهرها المجتمع ويلزمها بالحجاب".

وقالت حنان زميلة بتول: "إن المدرسة قامت بالضغط عليها ووالدتها وأجبرتها على ارتداء الحجاب، رغم انهيارها في البكاء".

أما عبير زهران والدة بتول، فأكدت أنها ترفض إجبار إدارة المدرسة ﻷانتها على ارتداء الحجاب، الذي تنزعه التلميذات من على رؤوسهن بمجرد خروجهن من المدرسة، كما أن ابنتي تلتزم بالزي المدرسي الذي تقره وزارة التربية والتعليم"، مشيرة إلى أنها ستحرر محضرا ضد من يمنع ابنتها من الدخول للمدرسة بدون الحجاب.

ومن جانبه، قال محمد السعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه سيحقق في الواقعة، لافتا إلى التزام المديرية بتطبيق الزي المدرسي على جميع الطلاب دون استثناء، لكن لا يوجد ما يُلزم بتغطية الفتيات رؤوسهن، إﻻ ما تختاره الفتاة برغبتها بما يتفق مع القواعد التعليمية العامة، مشددا على أنه لن يتم منع أي طالبة من دخول المدرسة لمجرد أنها لا تغطي رأسها.