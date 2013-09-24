3 مليون 690 ألف جنية لأعمال التطهيرات بالترع والمصارف بقنا

صرح عبد الحميد الهجان محافظ قنا انه تم الانتهاء من أعمال التطهيرات ونزع الحشائش بالترع والمصارف و مشروعات وأعمال صرف عام ومغطى بالمحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليون 690 ألف جنيه شملت منطقتي شرق وغرب المحافظة .

أشار المحافظ إلى أن أعمال تطهير ونزع الحشائش بالترع والمصارف بمنطقة شرق قنا بلغت 580 ألف جنيه كما بلغت أعمال التطهير ونزع الحشائش بالترع والمصارف بمنطقة غرب قنا 160 ألف جنية بالإضافة إلى أن أعمال الصرف العام بلغت 2 مليون 597 ألف جنية كما شملت أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بقيمة 353 ألف جنية .

يأتي ذلك في إطار الخطة التي تنتهجها محافظة قنا لتطوير قطاع الموارد المائية والري على مستوى قرى و مراكز المحافظة .