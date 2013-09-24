ميكروفون يفضح سبب إقلاع “أوباما” عن التدخين هو الخوف من زوجته “ميشيل”

صرح الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، علانية ومرارا عن إقلاعه عن التدخين، إلا أنه وفي سرية تامة، “فضحها” ميكرفون بمحض الصدفة، كشف السبب الحقيقي لهجره العادة المضرة وهي “الخوف” من زوجته، ميشيل.

جاء ذلك خلال حديث جانبي بين الرئيس الأميركي وماينا كياي – حسب ما نشره موقع CNN – ، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق حرية التجمع السلمي، أثناء فعالية عن أهمية المجتمع المدني على هامش الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة.

والتقط ميكرفون الكاميرا، خلسة، أوباما وهو يسأل كياي إذا ما كان قد أقلع عن التدخين؟, ورد الأخير بقوله “أحيانا.”

وأجابه الرئيس الأمريكي: “لا لا أنا لم” تلتها كلمات غير مفهومة، ثم تابع: “خلال ستة أعوام.. هذا لأنني أخاف من زوجتي.”

ويشار إلى أن أوباما، وقبيل تسلمه مهامه كرئيس للولايات المتحدة في 2008، أقر بأنه يختلس لحظات لتدخين سيجارة بين الفينة والأخرى، إلا أنه قطع وعداً بعدم التدخين خلال إقامته في البيت الأبيض.