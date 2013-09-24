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اغتيال ضابط يمني برصاص مسلحين وسط صنعاء

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اغتيال ضابط يمني برصاص مسلحين وسط صنعاء اغتيال ضابط يمني برصاص مسلحين وسط صنعاء

كتب : الأناضول منذ 49 دقيقة

قتل ضابط يمني برتبة عقيد برصاص اثنين من المسلحين يستقلان دراجة نارية قرب المستشفى العسكري وسط العاصمة صنعاء، صباح اليوم، بحسب مصدر أمني.

وأكد المصدر اغتيال العقيد علي الديلمي الذي يعمل في الدائرة المالية بوزارة الدفاع.

وأشار إلى أن المسلحين "لاذا بالفرار بعد مقتل الديلمي، ولم تتضح بعد هويتهما، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاغتيال".

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من اغتيال ضابط في القوات الجوية بالطريقة ذاتها؛ حيث أطلق النار عليه مسلحان كانا على متن دراجة نارية وسط أحد شوارع مدينة صنعاء.

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