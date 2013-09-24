احذري اتباع الحمية القلويّة على غرار Victoria Beckham

تحاول الكثيرات إتباع حميات نجمات هوليوود ووجوه الصحافة الفنيّة الغربية أملاً في الحصول على رشاقتهنّ.ولكن، يحذّر خبراء التغذية، في هذا الإطار، من اتّباع الحمية القلويّة على غرار كلّ من Victoria Beckham وJennifer Aniston، تلافياً للتعرّض لخلل في كيميائيّة الجسم.وثمة أعراض تصاحب الجسم القلويّ كالألم في العضلات وارتفاع ضغط الدم، علماً أن قلوية الجسم أو حموضته تُقاس على أساس ما يُسمّى بقوّة تركيز «أيون الهيدروجين» pH.

«سيدتي نت» يطّلع من رئيس قسم الكيمياء الحيويّة في كلية العلوم بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور "جلال أعظم جلال"، على أنواع الأطعمة المسبّبة لحموضة الجسم أو قلويّته والأطعمة المتعادلة الموصى بتناولها:

يسبّب كلّ من البدانة وسوء التغذية للجسم فقد مخزونه القلويّ وتحوّله إلى الحمضيّ. في المقابل، تنجم قلويّة الجسم عن كثرة القيء وارتفاع "الكوليسترول" والإفراط في تناول الأطعمة المسبّبة للقلوية وسوء التغذية والإسهال. ولذا، ينصح بالتعرّف ما إذا كانت سوائل الجسم حمضيّة جداً أو قلويّة جداً، وذلك من خلال اختبار عيّنة من اللعاب أو البول على كاشف. وتجدر الإشارة، في هذا الإطار، إلى ضرورة إجراء هذا الاختبار قبل تناول الطعام أو بعد الانتهاء منه بساعة على الأقلّ.

ووفقاً لنتائج هذا الاختبار، يجب تعديل النظام الغذائي، وذلك باتّباع النصائح الغذائيّة التالية:

1- للجسم الحمضيّ:

* يجب أن تكون نصف كميّة الطعام من الأغذية النيّئة المتمثّلة في بعض الفاكهة وكلّ الخضر باستثناء الملفوف والفلفل.وينصح، في هذا الإطار، باستهلاك الحمضيات، والإبتعاد عن الخوخ والتوت البريّ.

* تجنّب تناول البروتين الحيواني، خصوصاً لحم البقر، وذلك لتأثيره في زيادة حموضة الجسم.

* يؤدي تناول البقول، كالفول والنشويات إلى زيادة الأحماض في الجسم.

* تجنّب تناول الأطعمة والمشروبات المسبّبة لحموضة الجسم، وهي: الحمص والقهوة والسمك والعدس واللحم والألبان والزيتون والفطائر والفلفل والبرقوق والتوت البريّ والشاي.

* يجب ممارسة تقنية التنفّس العميق للتخلّص من الضغوط اليوميّة.

2- للجسم القلويّ:

* يجب المواظبة على إتباع نظام غذائيّ يتألّف في نسبة 80% منه من الحبوب، ويتضمّن البقول كالفول والخبز، على أن تحتوي نسبة الـ 20% الباقية منه على الفاكهة والخضر الطازجة والأسماك والدجاج والأجبان بأنواعها.

* تجنّب تناول الأطعمة المحتوية على الصوديوم، كتلك المصنّعة مثل رقائق البطاطس.

* التخفيف من التوتر والضغوط النفسيّة اليوميّة.

* يُحذّر الخبراء من تناول الأطعمة المسبّبة لقلويّة الجسم، كالأفوكادو والذرة والبلح وغالبيّة الفاكهة والخضر الطازجة وعسل النحل والعسل الأسود والزبيب ومنتجات فول الصويا. في المقابل، يحذّر الخبراء من الاعتقاد السائد بضرورة تناول الأطعمة الحمضيّة لمعالجة الجسم القلويّ.

نصائح عامّة لمعادلة الـ "أسّ الهيدروجيني":

1 ـ الإكثار من شرب الماء، وذلك لتنشيط الدورة الدمويّة وتسارع عملية الأيض الغذائي.

2 ـ ممارسة الرياضة بانتظام.

3 ـ الحصول على القدر الكافي من النوم.

4 ـ التخفيف من تناول عقاقير الحموضة للجسم الحمضيّ، ومحاولة التغلّب على حموضة الجسم بتناول الغذاء المتوازن الخالي من الدهون.

5 ـ تناول الأطعمة المحتوية على فيتامينات "بي" B المركّبة بمعدّل 100 غرام يوميّاً، لفاعليّتها في الحفاظ على بقاء معدل pH عند مستواه المتوازن.

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