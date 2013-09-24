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ضبط شركة صرافة متنقلة بحقيبة راكب المطار

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ضبط شركة صرافة متنقلة بحقيبة راكب المطار ضبط شركة صرافة متنقلة بحقيبة راكب المطار

ضبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولي شركة صرافة متنقلة داخل حقائب الراكب المصري محمد .ع.ش صاحب مكتب استيراد و تصدير أثناء سفره على الطائرة المصرية المتجهة إلى دبي .

كان ذلك أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة اشتبهت الخدمة المعينة على جهاز كشف الحقائب بوجود جسم معتم داخل حقيبة و بفتح الحقيبة عثر على ٢٣٧ ألف ريال سعودي و ٥٠ ألف درهم إماراتي و ١٤ ألف دينار كويتي و ١٢ ألف ريال قطري و ٢٠٣٥ريال عماني و 12 ألف جنية مصري و ٨٩٠ دينار أردني و٢٠١ دينار بحرين، أمام العميد محمد عبد العال مدير التأمين بالمطار، حيث اعترف الراكب بمحاولة تهريب العملات .

أمر اللواء علاء الدين علي مدير أمن المطار بحجز المبالغ المالية واتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب .

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