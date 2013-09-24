ضبط شركة صرافة متنقلة بحقيبة راكب المطار

ضبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولي شركة صرافة متنقلة داخل حقائب الراكب المصري محمد .ع.ش صاحب مكتب استيراد و تصدير أثناء سفره على الطائرة المصرية المتجهة إلى دبي .

كان ذلك أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة اشتبهت الخدمة المعينة على جهاز كشف الحقائب بوجود جسم معتم داخل حقيبة و بفتح الحقيبة عثر على ٢٣٧ ألف ريال سعودي و ٥٠ ألف درهم إماراتي و ١٤ ألف دينار كويتي و ١٢ ألف ريال قطري و ٢٠٣٥ريال عماني و 12 ألف جنية مصري و ٨٩٠ دينار أردني و٢٠١ دينار بحرين، أمام العميد محمد عبد العال مدير التأمين بالمطار، حيث اعترف الراكب بمحاولة تهريب العملات .

أمر اللواء علاء الدين علي مدير أمن المطار بحجز المبالغ المالية واتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب .