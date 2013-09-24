أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الاهتمام بالشعر قبل صبغه يحميه من التلف

Google+ Print
الاهتمام بالشعر قبل صبغه يحميه من التلف الاهتمام بالشعر قبل صبغه يحميه من التلف

الكثير من السيدات يعانين من مشاكل بالشعر بعد صباغته، والمشكلة تكمن فى عدم الالتزام ببعض المحاذير وتطبيق بعض الخطوات البسيطة من البداية ومنذ أول مرة وضعت فيها الصبغة على الشعر، كما يقول الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية، مشيرا إلى أن كثير من النساء لا يولين اهتمامهن سوى للمظهر الخارجى للشعر دون الاهتمام بتغذيته وهو ما يؤدى إلى تلف الشعر وتدميره بالتدريج.

ووجه محمد نصيحته للنساء بالاهتمام أولا قبل صبغ الشعر بفترة بتغذيته بحمامات الكريم والزيت والتخلص من التقصف ومعالجته جيدا قبل الشروع فى صبغه ويجب التأكد من أن الشعر يتحمل الصبغة وأن حالته جيدة بالفعل.

بعد ذلك يفضل أن يتم صبغ الشعر بصبغة عالية الجودة وأن تكون المواد الطبيعية المضافة إليها كثيرة، فى حين المواد الكيميائية بها تنوى على أقل ضرر من الخطر. ويتم صبغ الشعر لدى متخصص ويجب التأكيد عليه فى عدم صبغ فروة الرأس ذاتها لأن هذه الطريقة لها العديد من الأخطار على جذور الشعر فيما بعد، ويفضل أن لا يكون الشعر جافا تماما من المواد الدهنية حتى لا يتأثر تأثرا كاملا بأضرار الصبغة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365