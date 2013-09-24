الاهتمام بالشعر قبل صبغه يحميه من التلف

الكثير من السيدات يعانين من مشاكل بالشعر بعد صباغته، والمشكلة تكمن فى عدم الالتزام ببعض المحاذير وتطبيق بعض الخطوات البسيطة من البداية ومنذ أول مرة وضعت فيها الصبغة على الشعر، كما يقول الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية، مشيرا إلى أن كثير من النساء لا يولين اهتمامهن سوى للمظهر الخارجى للشعر دون الاهتمام بتغذيته وهو ما يؤدى إلى تلف الشعر وتدميره بالتدريج.

ووجه محمد نصيحته للنساء بالاهتمام أولا قبل صبغ الشعر بفترة بتغذيته بحمامات الكريم والزيت والتخلص من التقصف ومعالجته جيدا قبل الشروع فى صبغه ويجب التأكد من أن الشعر يتحمل الصبغة وأن حالته جيدة بالفعل.

بعد ذلك يفضل أن يتم صبغ الشعر بصبغة عالية الجودة وأن تكون المواد الطبيعية المضافة إليها كثيرة، فى حين المواد الكيميائية بها تنوى على أقل ضرر من الخطر. ويتم صبغ الشعر لدى متخصص ويجب التأكيد عليه فى عدم صبغ فروة الرأس ذاتها لأن هذه الطريقة لها العديد من الأخطار على جذور الشعر فيما بعد، ويفضل أن لا يكون الشعر جافا تماما من المواد الدهنية حتى لا يتأثر تأثرا كاملا بأضرار الصبغة.