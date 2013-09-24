افتتاح مستشفى ميدانى سعودى بالإسماعيلية الأسبوع القادم

وافق الفريق عبد الفتاح السيسى، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة، على افتتاح واحد من المستشفيات الميدانية الثلاث المهداة من المملكة العربية السعودية لمصر بمحافظة الإسماعيلية.

صرح بذلك اليوم، الثلاثاء، أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، فى بيان صحفى، وقال إنه تقرر افتتاح المستشفى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل بمقر قيادة الجيش الثانى الميدانى بمدينة الإسماعيلية.

وأضاف أن المستشفى البالغ تكلفته الإجمالية 180 مليون جنيه يعد إضافة جديدة للمنظومة الصحية بالإسماعيلية ولخدمة جميع المواطنين من أبناء الإقليم للمساهمة فى رفع العبء والضغط عن المستشفيات العامة بالمحافظة وتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة.

وأوضح أن المستشفى يضم عيادات شاملة لكافة التخصصات ومزود بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية ويدار من خلال مجموعة من الأطقم الطبية والتمريض المحترفة، كما يضم صيدلة تقوم بصرف الدواء على الفور، وأشار إلى أنه يجرى حاليا الإعداد والتنسيق مع القوات المسلحة ومديرية الصحة والمحافظة لوضع الآلية الخاصة بكيفية التعامل مع المواطنين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم من خلال هذا المستشفى.