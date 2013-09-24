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إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة إثر تناولهم وجبة غداء فاسدة بالمنوفية

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إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة إثر تناولهم وجبة غداء فاسدة بالمنوفية إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة إثر تناولهم وجبة غداء فاسدة بالمنوفية

أصيب أربعة أفراد من أسرة واحدة بحالة تسمم خطيرة وذلك أثر تناولهم وجبة غذاء أرز ودجاج معدة بالمنزل، تم نقلهم إلى مستشفى الباجور العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سعيد توفيق مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور، يفيد بوصول كل من أحمد كمال ندا مأمور ضرائب وزوجته سالى حلمى 28 سنة موظفة وأنجالهما محمد 4 سنوات وحبيبه 6 سنوات، وذلك إثر تناولهم وجبة غذاء أرز ودجاج معدة بالمنزل، وتم نقلهم إلى مستشفى الباجور العامـ، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 19272 جنح مركز الباجور، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365