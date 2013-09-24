شركتا طيران أمريكيتان تمددان اتفاق اندماج

قالت مجموعة يو.إس. إيروايز وأمريكان إيرلاينز إنهما مددتا اتفاق اندماج بينهما فى الوقت الذى تواجهان فيه دعوى قضائية رفعتها الحكومة الأمريكية لمحاولة منع الصفقة التى ستفرز أكبر شركة طيران فى العالم.

وقالت الشركتان إنهما مددتا فترة السماح التى يحق خلالها لأى منهما فسخ اتفاق الاندماج إلى 18 يناير2014 أو اليوم الخامس عشر من صدور أمر قضائى بالموافقة على الاندماج إذا كان الحكم بتاريخ 17 يناير أو قبل ذلك أيهما أبعد.

كان الموعد السابق لنهاية فترة السماح 17 ديسمبر.

وإذا قضت المحكمة الجزئية الأمريكية التى تنظر فى القضية ضد الاندماج تقول الناقلتان إنه يمكن لأى من الطرفين انهاء الاتفاق بعد خمسة أيام من صدور أمر منع الصفقة.

وأقامت وزارة العدل الأمريكية وعدة ولايات دعوى قضائية فى 13 أغسطس لوقف اندماج يو.إس إير وإيه.إم.إر كورب الشركة الأمل لأمريكان إيرلاينز قائلين إن الصفقة ستفضى إلى ارتفاع الأسعار وتضر بالمنافسة. ويبدأ قاض اتحادى النظر فى القضية بدون محلفين فى 25 نوفمبر تشرين الثانى.