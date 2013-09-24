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قطر للغاز: لا التزام بتوريد الغاز المسال لمرفأ دراجون فى بريطانيا

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قطر للغاز: لا التزام بتوريد الغاز المسال لمرفأ دراجون فى بريطانيا قطر للغاز: لا التزام بتوريد الغاز المسال لمرفأ دراجون فى بريطانيا

قالت قطر للغاز أكبر مصدر للغاز الطبيعى المسال فى العالم، إنها غير ملزمة بشحن أى كميات من الغاز الطبيعى المسال إلى مرفأ دراجون فى بريطانيا بموحب اتفاق أعلن الأسبوع الماضى مدته خمسة أعوام.

وزاد اعتماد بريطانيا على واردات الغاز الطبيعى المسال ولاسيما من قطر نتيجة انخفاض إنتاجها، من الغاز واشتداد المنافسة مع مشتريين آخرين فى آسيا وهو ما أجج المخاوف بشأن امدادات الغاز خلال الشتاء.
> وفى 17 سبتمبر أعلنت قطر للغاز أنها، وقعت اتفاقا لتوريد 1.14 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعى المسال لبتروناس إلى مرفأ دراجون للغاز الطبيعى المسال فى ويلز.

لكن لا توجد ضمانات لتسليم الغاز هناك، إذ تملك قطر للغاز خيار شحن كل الكمية لمكان آخر مقابل رسم لم يكشف عنه.

وقالت متحدثة باسم الشركة القطرية أمس الأحد، إن قطر للغاز تملك مرونة تحويل الشحنات لمكان آخر، وأضافت أنها لا تستطيع الكشف عن حجم الشحنات التى ستتجه لبريطانيا من الكمية المتعاقد عليها أو توقيت تسلميها إذا ما كانت ستذهب لبريطانيا.

وقالت، إن شروطا معينة خاصة بالتوقيت وسداد رسوم التحويل تمنح قطر للغاز مرونة تحويل الشحنات لأماكن أخرى.

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مصر 365