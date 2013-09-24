أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

أسمنت نجران السعودية تعيد تشغيل خطوط إنتاجها بمولدات كهربائية

Google+ Print
أسمنت نجران السعودية تعيد تشغيل خطوط إنتاجها بمولدات كهربائية أسمنت نجران السعودية تعيد تشغيل خطوط إنتاجها بمولدات كهربائية

أعلنت شركة أسمنت نجران عن قيامها باستئجار مولدات كهربائية لمدة شهرين بطاقة 12 ميجاواط لتغطية النقص فى الطاقة الكهربائية، بسبب التأخير فى تسليم مشروع استغلال الطاقة الحرارية الفاقدة.

وأوضحت الشركة فى بيان لها نشر على موقع سوق الاسهم السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، أن تكلفة استئجار المولدات ستبلغ 1.1 مليون ريال وأن المولدات تم تشغيلها بدءًا من 20 سبتمبر الجارى، مؤكدة أنه سيمكن من خلال الطاقة الناجمة عن هذه المولدات إنتاج مادة الكلنكر من جميع خطوط الإنتاج 1، 2، 3 فى وقت واحد.

وأشارت الشركة إلى بدء الإنتاج التجارى للكلنكر من الخط الثالث من يوم السبت الماضى بطاقة تصميمية تبلغ 6500 طن كلنكر فى اليوم بعد نجاح اختبارات ضمان أداء الإنتاج التى شملت تشغيل الخط بطاقته التصميمية، وكذلك بطاقته الفعلية التى بلغت 7 آلاف طن كلنكر يومياً لمدة سبعة أيام متتالية.

وبلغ الإنتاج خلال الفترة التجريبية 375180 ألف طن كلنكر خلال هذه المدة، فيما يقدر الأثر المالى لصالح الشركة بنحو 45 مليون ريال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً