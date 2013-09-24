أسمنت نجران السعودية تعيد تشغيل خطوط إنتاجها بمولدات كهربائية

أعلنت شركة أسمنت نجران السعودية عن قيامها باستئجار مولدات كهربائية لمدة شهرين بطاقة 12 ميجاواط لتغطية النقص فى الطاقة الكهربائية، بسبب التأخير فى تسليم مشروع استغلال الطاقة الحرارية الفاقدة.

وأوضحت الشركة فى بيان لها نشر على موقع سوق الاسهم السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، أن تكلفة استئجار المولدات ستبلغ 1.1 مليون ريال وأن المولدات تم تشغيلها بدءًا من 20 سبتمبر الجارى، مؤكدة أنه سيمكن من خلال الطاقة الناجمة عن هذه المولدات إنتاج مادة الكلنكر من جميع خطوط الإنتاج 1، 2، 3 فى وقت واحد.

وأشارت الشركة إلى بدء الإنتاج التجارى للكلنكر من الخط الثالث من يوم السبت الماضى بطاقة تصميمية تبلغ 6500 طن كلنكر فى اليوم بعد نجاح اختبارات ضمان أداء الإنتاج التى شملت تشغيل الخط بطاقته التصميمية، وكذلك بطاقته الفعلية التى بلغت 7 آلاف طن كلنكر يومياً لمدة سبعة أيام متتالية.

وبلغ الإنتاج خلال الفترة التجريبية 375180 ألف طن كلنكر خلال هذه المدة، فيما يقدر الأثر المالى لصالح الشركة بنحو 45 مليون ريال.