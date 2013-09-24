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اتحاد الغرف السياحية: رفع بلجيكا وهولندا حظر السفر لمصر مؤشر "إيجابى"

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اتحاد الغرف السياحية: رفع بلجيكا وهولندا حظر السفر لمصر مؤشر "إيجابى" اتحاد الغرف السياحية: رفع بلجيكا وهولندا حظر السفر لمصر مؤشر "إيجابى"

رحب إلهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية برفع الحظر البلجيكى والهولندى عن السفر إلى ، وبخاصة فى المناطق السياحية، متوقعا أن يتبعه رفع الحظر من العديد من الدول الأخرى قريبا.

واعتبر الزيات أن هذا القرار يعد مؤشرا إيجابيا جدا للعديد من الدول الأوروبية والأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، مؤكدا أن هذا القرار جاء فى توقيت مناسب جدا بالنسبة للسياحة المصرية ومع اقتراب الفعاليات السياحية العالمية الهامة مثل بورصة لندن فى نوفمبر المقبل.

وأوضح رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن القرار الذى صدر سيتبعه العديد من الدول الأخرى والتى لو لم ترفع الحظر بالكامل فسيكون رفع الحظر عن المناطق السياحية فقط، ثم يتلوه رفع الحظر بصورة كاملة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص السياحى أشاد بقوة برفع الحظر البلجيكى الهولندى، وسيقوم القطاع الخاص السياحى بالترويج للدول الأخرى لرفع الحظر مثل بلجيكا وهولندا.

وأشار الزيات إلى أن السياحة الشاطئية ستكون المستفيد الأكبر برفع الحظر عن السياحة الثقافية التى ترتبط بالاستقرار الأمنى فى القاهرة، ونقل صورة حقيقية عن الوضع الفعلى لمصر والاستقرار الموجود فى الشارع المصرى وعودة الأمور لطبيعتها.

وقال إن وفدا من منظمة السياحة العالمية يزور مصر فى العاشر من شهر أكتوبر المقبل، لبحث تعيين شركة علاقات عامة لتحسين صورة مصر فى الخارج والمساعدة فى استعادة الحركة السياحية.

وأضاف أن مصر تسعى إلى توصيل رسائل محددة إلى العالم الخارجى لتحسين الصورة وخلق مناسبات غير اعتيادية والتعامل مع الإعلام الخارجى وكيفية تعديل الصورة فيه ومن خلاله.

وأشار إلى أن الاجتماع الإقليمى للمجلس التنفيذى لممثلى القطاع الخاص فى منظمة السياحة العالمية يعقد فى 16 و17 ديسمبر المقبل فى الأقصر وهو ما لاقى ترحيبا من أمين عام المنظمة الدكتور طالب الرفاعى وسيشارك بنفسه فى الاجتماعات تقديرا منه لمصر ودورها ووضعها السياحى.

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مصر 365

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