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الأزهر يحذر من تحريف بالقرآن الكريم على تطبيقات تكنولوجية

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الأزهر يحذر من تحريف بالقرآن الكريم على تطبيقات تكنولوجية الأزهر يحذر من تحريف بالقرآن الكريم على تطبيقات تكنولوجية

حذر مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف، من وجود آيات محرفة من القرآن الكريم على بعض التطبيقات التكنولوجية الحديثة، وفقا لما تداوله بعض المدونين على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”، وتناقلته مواقع الكترونية.

وأهاب الشيخ توفيق عبد العزيز، الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بكل مرتادي الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى الاعتماد على المصادر الصحيحة عند قراءة القران الكريم أو تداوله من خلال المواقع الالكترونية للأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف على الانترنت.

وطالب الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر، الشركات المتخصصة فى هذا المجال بمراجعة التطبيقات الحديثة الخاصة بالقرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة وكل ما يتعلق بعلوم الاسلام قبل تداولها على المواقع.

وأشار إلى دور الازهر للتصدي لكل من تسول له نفسه أن ينال من الاسلام أو يحرف فى آيات القران الكريم بالزيادة أو النقصان أو التبديل.

أ.ش.أ

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