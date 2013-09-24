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ألبوم جديد وعروض استعراضية للمطربة الأمريكية "بريتني سبيرز"

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ألبوم جديد وعروض استعراضية للمطربة الأمريكية "بريتني سبيرز" ألبوم جديد وعروض استعراضية للمطربة الأمريكية "بريتني سبيرز"

كتب : أ ش أ منذ 19 دقيقة

تعتزم المطربة الأمريكية الشهيرة بريتنيى سبيرز، تقديم عروض استعراضية جديدة بعنوان "بريتني جزء مني" وهي عروض بوب ألكترو، ستقدم في مدينة لاس فيجاس خلال عامي 2014 ـ 2015، وتتضمن 50 عرضًا فنيًا سنويا وأول عروضها ستقدم في الفترة من 27 إلى 31 ديسمبر القادم في أعياد رأس السنة.

كما تطرح المطربة ألبومها الجديد في 3 ديسمبر المقبل، والذي يتضمن العديد من الموضوعات الخاصة بفشلها في الحب.

وبريتني سبيرز، ولدت في عام 1981، وبدأت حياتها الفنية بمجموعة أغاني ظهرت في البوماتها بعنوان "مولود في الوقت المناسب في 1999" وألبوم "محاولة للمرة الثانية في 2000".

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