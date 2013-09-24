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وزير الاستثمار يطير إلى نيويورك للمشاركة فى مؤتمر اقتصادى عن مصر

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وزير الاستثمار يطير إلى نيويورك للمشاركة فى مؤتمر اقتصادى عن مصر وزير الاستثمار يطير إلى نيويورك للمشاركة فى مؤتمر اقتصادى عن مصر

غادر مطار القاهرة الدولى، منذ دقائق اليوم الثلاثاء، أسامة صالح وزير الاستثمار متوجها إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى أول مؤتمر دولى لمناقشة الإصلاح الاقتصادى فى ، والتحديات التى يواجهها بعد الثورة.

ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر عدد من الوزراء والمسئولين المصريين، منهم الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحمد توفيق سفير مصر بواشنطن، ومحمد عمران رئيس البورصة المصرية، بالإضافة إلى رئيس بعثة صندوق النقد الدولى كريستوفر جارفيس، وعدد من مسئولى المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية.

ويناقش المؤتمر، الذى ينظمه صندوق "روكفيللر براذر" تحت عنوان "الإصلاح الاقتصادى فى مصر: خطوة إلى الأمام"، فكرة إنشاء مجالس اقتصادية تكون بمثابة هيئات استشارية حكومية لوضع السياسات الاقتصادية والمالية طويلة المدى، لدعم الاقتصاد الوطنى، خاصة فى فترات الركود الاقتصادى أو ما بعد المرحلة الانتقالية.

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مصر 365

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