وزير الأوقاف الفلسطينى: مصر استجابت لكل طلبات تسهيل سفر حجاج غزة

صرح محمود الهباش وزير الأوقاف الفلسطينى أنه من المقرر خروج حجاج بيت الله الحرام من أبناء الشعب الفلسطينى بقطاع غزة لأداء فريضة الحج للعام الجارى يوم الثلاثاء القادم.

وقال الهباش اليوم الثلاثاء، إن الجانب المصرى استجاب لكل طلبات السلطة الفلسطينية، وقام على عاتقه بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لأبناء الشعب الفلسطينى لأداء فريضة الحج، منوها بأن الجانب المصرى قام باستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالحجاج الفلسطينيين بدون أن ندخل فى مشاورات.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران المصرية، على أن يتم سفر الحجاج الفلسطينيين، والبالغ عددهم ألفى حاج تقريبا من مطار القاهرة، حيث سيتم خروج الحجاج عبر معبر رفح، ونقلهم إلى مطار القاهرة ومنه إلى الأراضى السعودية.

ونوه الهباش إلى أنه يوجد 2005 جوازات سفر فلسطينية حاليا بالسفارة السعودية بالقاهرة لاستكمال إجراءات التأشيرات الخاصة بهم، حيث قام مندوب من السفارة السعودية بالقاهرة باستلام جوازات السفر منذ فترة عبر معبر رفح حتى يتم استكمال الإجراءات.

وأكد أن إجمالى عدد حجاج بيت الله من مختلف المدن الفلسطينية تقريبا للعام الجارى 5200 حاج منهم 3200 حاج من الضفة الغربية، حيث تم تقليص عدد الحجاج بنسبة 20% نتيجة التوسعات التى تجرى داخل الحرم الشريف للعام الجارى.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر انطلاق أول رحلات حجاج بيت الله الحرام من الضفة الغربية غدا الأربعاء، وتستمر ثلاثة أيام، حيث تقل أتوبيسات من داخل مدن الضفة حجاج بيت الله الحرام عبر الأراضى الأردنية ومنها إلى الأراضى السعودية.