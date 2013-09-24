الأرصاد: غدًا طقس خريفى والقاهرة تسجل 29 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس خريفى معتدل الحرارة شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، فيما تسجل القاهرة درجات حرارة العظمى 29 والصغرى 20.

وتظهر السحب المنخفضة شمالا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مدن القناة وبعض مناطق من الوجه البحرى والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على حلايب وشلاتين، وعلى خليج السويس والبحر الأحمر والبحر المتوسط، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية والبحر الأحمر، فيتوقع أن تكون مضطربة، وارتفاع الموج من ثلاثة إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.