قصص مثيرة من زيجات الفنانات السريّة

غالباً ما تفرض الفنانات أسواراً حديديّة حول حياتهن الزوجيّة، بحثاً عن الخصوصيّة، فيما يُبيّن الواقع أنّهنّ فعلن ذلك ـ في الكثير من الأحيان ـ خلافاً لرغباتهنّ، إلى الدّرجة التي دفعت بعضهنّ إلى الزواج السري، فيتّضح لاحقاً أنّهنّ فعلن ذلك ـ في الكثير ـ من الأحيان، بناء على رغبة أزواجهنّ.

بعض الفنانات يُعلنّ عن زواجهنّ، مع رفضهنّ الكشف عن أسماء أزواجهنّ أو هوياتهم، وهو ما يُعتبر زواجاً سريّاً، ولكن من نوع آخر. وغالباً ما تضطر بعض الفنانات إلى الإعلان عن زواجهنّ في ظروف قهريّة لا يجدي معها الإنكار، وإلا وضعن أنفسهنّ في دائرة الشبهات، كظهور علامات الحمل عليهنّ مثلاًٍ، وأسباب أخرى نفصح عنها خلال تقريرنا.

زواج نبيلة من مستشار الرئيس

مؤخّراً، أفرجت الفنانة نبيلة عبيد، الملقبة بنجمة مصر الأولى، عن زواجها السرّي من أسامة الباز، مستشار الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والذي استمرّ لما يزيد عن الثماني سنوات. وكان السبب في إخفائه ـ طبقاً لما أشار إليه مقرّبون من الفنانة ـ أنّ الباز كان يخشى على وضعه السياسيّ، بسبب ما كانت تقدّمه نبيلة من أعمال تحتوي على مشاهد ساخنة؛ وذلك ما جعل الباز يُطلب أن يظلّ الزواج سريّاً، إلى أن عرفت بذلك إحدى الشخصيّات الهامّة، وطلبت منه أن ينفصل عنها، لأنّها خطر على مستقبله السياسيّ، فتمّ الانفصال فعليّاً، وفق رواية الكاتب الكبير محمد الغيطي في برنامجه على قناة "التحرير".

الجدير ذكره أنّ أسامة الباز لم يكن الزوج الأول في حياة الفنانة المصرية، التي سبق لها أن تزوّجت قبله من المخرج الشهير عاطف سالم.

قبل هذه الواقعة، كشفت الفنانة الشابة نسرين الإمام عن زواجها السرّي من المنتج تامر مرسي، الذي سبق لها أن شاركته في مسلسل "قلب ميت". وقد كشفت نسرين عن زواجها بعد ظهور علامات الحمل عليها، حيث لم تجد مفرّاً من إعلان الزواج، علماً بأنّ تامر متزوّج من امرأة أخرى، ونسرين هي الزوجة الثانية له.

دينا لم تتعلّم من فضيحتها

وحتى الآن، لم تُعلن الراقصة دينا عن اسم زوجها، لأنّها تخشى الحسد، وهو بالتأكيد مبرر غير منطقيّ، في ظلّ تساؤل الكثيرين عن العلاقة التي تجمع ما بين اسم زوج دينا والحسد.

الغريب أنّ دينا لم تتعلّم من فضيحتها السّابقة، بعد انتشار فيديو جنسيّ لها مع رجل الأعمال حسام أبو الفتوح، حيث دافعت عن نفسها ـ حينها ـ بأنّها كانت زوجته عرفيّاً. وقد عاشت دينا بسبب تلك الأمة أسوأ أيّام حياتها، وكان هذا الموقف كفيلاً بأن تتوب دينا عن تكرار السريّة في الزواج.

سميّة ترفض

الفنانة سميّة الخشاب سبق لها الإعلان أيضاً عن أنّها كانت متزوجة من رجل أعمال خليجيّ، إلا أنّها رفضت الإفصاح عن اسمه، واكتفت فقط بالإعلان عن طلاقها في أحد البرامج التلفزيونيّة.

حساسيّة يسرا

تأتي الفنانة يسرا أيضاً في قائمة الزوجات السريّات، حيث تزوّجت في البداية سراً من خالد، نجل رئيس النادي الأهلي المصري الراحل صالح سليم؛ وذلك بعد رفض صالح زواج نجله من فنانة، خوفاً على حساسيّة منصبه، ما أبقى الزواج سريّاً حتّى توفي صالح، فجاء اسم يسرا في نعي إحدى الصحف لوفاته، بصفتها زوجة ابن الراحل، وهو ما أثار علامات استفهام عديدة وقتها، لم تفسرّها يسرا لأحد، واكتفت بالنفي أن يكون زواجها سريّاً، وقالت إنّه كان على نور بين العائلتين.

شريهان تكشف عن زواجها

وسبق للفنّانة نهلة سلامة أن مرّت بتجربة الزواج السريّ أيضاً، حيث تزوّجت سراً في أمريكا من الطبيب الجرّاح أحمد علي، وأنجبت منه مولودها الأوّل فهد، تماماً مثل ما حدث مع الفنانة شريهان، التي تزوّجت لبضع سنوات سراً من رجل الأعمال المصريّ علاء الخواجة، إلا أنّ ظروف إنجاب ابنتها لؤلؤة اضطرتها إلى الإعلان، ليس عن الزواج فقط، بل عن أنّها أصبحت ضرّة للفنانة والمنتجة إسعاد يونس ايضاً.

شيرين متزوجة عرفيّاً

وعلى الرّغم من أنّها كانت تعلن دائماً أنّ الموزّع الموسيقي محمد مصطفى كان هو زوجها الأول، إلا أنّه اتّضح في ما بعد أنّ شيرين عبد الوهاب، سبق لها الزواج عرفياً من الموزّع مدحت خميس، وتمّ الكشف عن ذلك عندما أرادات استخراج بطاقة شخصيّة لها على أنّها عازبة، فكشفت النيابة أمرها، وأثبتت التحريات أنّها تزوّجت من قبل، فلم تجد شيرين نفسها في مأزق الكشف عن زواجها فحسب، بل متهمة أيضاً بالتزوير في أوراق رسميّة.

نجل سماح أنور يفضحها

الفنانة سماح أنور نفسها وضعت نفسها في مأزق، هي الأخرى، عندما كانت تخبر كلّ من حولها أنّ ابنها أدهم هو ابنها بالتبنّي، إلا أنّها كشفت بعدها بسنوات أنّه نجلها فعليّاً من رجل كانت قد تزوّجته، رافضة الكشف عن هوية الزوج السريّ، واكتفت بالقول إنّه توفي.

ماء النار على وجه إلهام

وبعد تعرّضها لمحاولة تشويه وجهها بماء النار، تمّ الكشف عن زواج الفنانة إلهام شاهين من رجل الأعمال عزّت قدورة، الذي طلب منها عدم الكشف عن الزواج. ولكن بعد الحادثة تمّ الكشف فعلياً عن الانفصال.

وحتى الآن، وعلى الرغم من أنّ المقرّبين منها أعلنوا خبر زواجها وحملها من نجل القيادي الإخواني حسن مالك، إلا أنّ حنان ترك لا تزال تلتزم الصمت حيال أمر هذا الزواج، من دون أن تؤكد الخبر أو تنفيه.

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