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طبق السلطة فى نهاية اليوم يعوض الجسم ما فاته خلال يوم عمل طويل

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طبق السلطة فى نهاية اليوم يعوض الجسم ما فاته خلال يوم عمل طويل طبق السلطة فى نهاية اليوم يعوض الجسم ما فاته خلال يوم عمل طويل

طبق السلطة الطبق الأكثر إهمالا فى موائد المصريين، رغم أنه من أهم الإطباق التى تعمل على توازن الجسم، كما يقول الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعيه أصدقاء الكبد بلندن، مؤكدا على أن طبق السلطة هو الحل الأمثل لتعويض الجسم ما فاته خلال يوم عمل طويل لا يستطيع فيه الفرد الحصول على وجبه غذائية متكاملة العناصر، لتعطيه ما يحتاجه جسمه بالكامل، وكذلك شرب المياه الكثيرة بجانب السلطة تساعد كثيرا على تعويض الجسم النقصان الشديد فى المياه الذى حدث خلال اليوم الطويل.

المياه تعمل على إعادة الترطيب المفقود للبشرة وللجسم والذى يظل متعطشا طوال اليوم لكميات كبيرة من الترطيب عن طريق المياه، ولكن لا ينتبه الإنسان جيدا لهذه المشكلة لأنه يكون مشغولا فى عمله وفى قضاء ما وراءه من مهام، وشرب كميات كبيرة من المياه فى نهاية اليوم وقبل النوم مع تناول طبق سلطة كبير كاف لكى يعيد للجسم ما فاته.

والسلطة يجب أن تحتوى على كل أنواع الخضار والليمون والخل وقليل من الملح تساعد الجسم على استعادة ما فقده من عناصر خلال اليوم وتعطيه كمية من الفيتامينات والعناصر الكثيرة مثل فيتامين c وغيره، ولا يجب أن نضيف الكثير من الملح للسلطة.

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مصر 365