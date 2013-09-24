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مقتل وإصابة 25 شخصا فى هجوم مسلح وتفجير بسيارتين مفخختين غربى الأنبار

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مقتل وإصابة 25 شخصا فى هجوم مسلح وتفجير بسيارتين مفخختين غربى الأنبار مقتل وإصابة 25 شخصا فى هجوم مسلح وتفجير بسيارتين مفخختين غربى الأنبار

سقط نحو 25 شخصا بين قتيل وجريح أغلبهم من عناصر الشرطة بينهم شقيق قائم مقام قضاء عانة خلال هجوم مسلح وتفجير بسيارتين مفخختين استهدف عددا من نقاط التفتيش ومقرات أمنية بقضائى عانة وراوة غربى محافظة الأنبار التى تبعد عن العاصمة بغداد بنحو 110 كم غربا.

وقال مصدر أمنى عراقى، إن عناصر مسلحة تستقل عجلات مدنية هاجمت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، بأسلحة خفيفة ومتوسطة منزل قائمقام قضاء عانه وعدد من المراكز الأمنية التابعة للشرطة المحلية فى القضاء، مما أدى إلى مقتل شقيق قائمقام قضاء عانه وخمسة من عناصر الشرطة وإصابة 18 عنصرا أمنيا بجروح فى حصيلة أولية.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن سارعت إلى منطقة الحادث ونفذت عملية دهم وتفتيش بحثا عن منفذين الذين لاذوا بالفرار، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

يذكر أن محافظة الأنبار ومركزها مدينة الرمادى تشهد منذ فترة موجهة من أعمال العنف بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة تستهدف عناصر الأجهزة الأمنية التى هى الأخرى بهجمات ضد المواقع التى يعتقد أنها تضم مسلحين يقفون وراء أعمال العنف.
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