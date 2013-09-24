اغتيال عقيد ثان فى القوات الجوية اليمنية فى غضون 24 ساعة

اغتيل عقيد فى القوات الجوية اليمنية اليوم، الثلاثاء، فى صنعاء برصاص مسلحين مجهولين بحسبما أفادت مصادر عسكرية لوكالة فرانس برس، وذلك فى ثانى حادثة من هذا النوع فى اقل من 24 ساعة.

وذكرت المصادر أن مسلحين مجهولين اغتالوا العقيد على الديلمى امام المستشفى العسكرى فى صنعاء، وكان مسلحا مجهولا اغتال أمس الاثنين العقيد عبد الوهاب عزان فى شارع مأرب فى صنعاء.

واغتيال الديلمى هو حلقة جديدة من سلسلة الاغتيالات التى طالت قيادات وكوادر أمنية وعسكرية ونسبت بغالبيتها إلى تنظيم القاعدة، إلا أن القاعدة لم تتبن أبدا هذه الاغتيالات التى يمكن أن تكون أيضا مرتبطة بتصفية حسابات سياسية.

واستفاد تنظيم القاعدة من ضعف السلطة المركزية فى اليمن فى 2011 بسبب حركة الاحتجاج الشعبى ضد الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح لتعزيز نفوذه وخصوصا فى جنوب وشرق البلاد.