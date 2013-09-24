أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

دراسة: الكركم يساعد في علاج الذئبة والسرطان والسكر

Google+ Print
دراسة: الكركم يساعد في علاج الذئبة والسرطان والسكر دراسة: الكركم يساعد في علاج الذئبة والسرطان والسكر

كتب : أ ش أ منذ 22 دقيقة

توصلت الأبحاث الطبية الحديثة إلى أن الكركم الذي يدخل في مكونات بهارات الكاري وخليط المسطردة لإعطائه اللون الأصفر المحبب، يساعد بصورة ملحوظة في الوقاية من زيادة فرص الإصابة بمرض الذئبة والسرطان والسكر، فضلا عن الاكتئاب.

وأوضح الباحثون بمعهد "أندرسون لأبحاث السرطان" بولاية تيكساس الأمريكية، أن هناك العديد من الدراسات والأبحاث الطبية التي نُشرت حول مادة "الكركومين"، أحد المركبات الهامة في توابل الكركم، إلا أنه ما يزال هناك الكثير من المعلومات والحقائق الطبية والعملية لم يكشف عنها النقاب بعد.

وكثيرا ما تم استخدام هذه التوابل في الطب الشعبي لعلاج عدد من الأمراض والمشاكل الصحية النسائية، مثل مشاكل المعدة واضطرابات الكبد والأمراض المعدية وأمراض الدم، إلا أن العلم الحديث نجح في الوصول إلى الأسس العلمية لاستخدام الكركم ضد هذه الاضطرابات.

ونجح العلماء في عزل المكونات الكيميائة المختلفة من هذه التوابل، خاصة التي تحتوي على مادة "البوليفينول"، وهي إحدى مضادات الأكسدة الهامة، وتتواجد في مادتيي "ديتربنس" و"سيسكوتربنس".

وأوضح الباحثون أن "الكركمين" يحتوى على ما بين 2% إلى 5% من الكركم، العنصر الأكثر تأثيرا في هذه التوابل الهامة لصحة الإنسان.

وكان عدد من الدراسات الطبية السابقة التي أجريت على الحيوانات، أشارت إلى فاعلية هذه التوابل في الوقاية من عدد من الأمراض؛ مثل الالتهابات المؤدية لزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض الأعصاب والاكتئاب والسكر والسمنة وتصلب الشرايين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس