85% من حالات الإصابة بفيروس سى الحاد لا تظهر عليهم أعراض

حالات الإصابة بفيروس سى الحاد قد يكون صعب اكتشافها، نظرا لأن الحالات الحادة قد لا تظهر عليها أى أعراض بعد الإصابة مباشرة عند التعرض لأى وسيلة من وسائل نقل العدوى مثل "شكة إبرة " مثلا.

يقول الدكتور محمد العتيق أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب طنطا إنه بالرغم من صعوبة اكتشاف الحالات الحادة بفيروس سى، إلا أن متابعة أى شخص أصيب بالفيروس، أو الذين تعرضوا لشكة إبرة، ينبغى إجراء تحليل أجسام مضادة له، على عكس الشائع أنه ينبغى عمل تحليل بى سى آر، لأن تشخيص الحالة الحادة ينبغى أن يكون فيها سلبيا من الأجسام المضادة، وإيجابيا لتحليل البى سى آر.

ويؤكد أن ارتفاع نسبة الصفراء وارتفاع الأنزيمات الكبدية ليس بالضرورة أن يكون بسبب فيروس سى، حيث إن هذه الأعراض لها أسباب كثيرة، بخلاف فيروس سى، ولكى يكون التشخيص مؤكدًا ينبغى أن يكون المريض سلبيا من فيروس سى فى الأجسام المضادة، ويتابع حالته حتى يظهر الفيروس فى الدم بتحليل الـ بى سى أر، بعد الإصابة بحوالى شهر، وفائدة التشخيص فى الحالة الحادة أنه إذا تم اكتشاف الفيروس خلال الـ 6 أشهر الأولى للإصابة، فإن نتيجة العلاج بالإنترفيرون قد تصل إلى 90% شفاء، بخلاف الحالات المزمنة التى يكون الاستجابة فيها من 50: 60% فقط.

ويشير أن الحالات الحادة تكون خلال الـ 6 أشهر الأولى من الإصابة بالفيروس، وتكون نسب الإصابة نتيجة "لشكة الإبرة" 3% بفيروس سى و30% بفيروس بى و03. % بالإيدز.

جدير بالذكر أن 85% من المصابين بفيروس سى لا تظهر عليهم أى أعراض للإصابة بالفيروس، ولا يتم اكتشافه إلا بعد أن يدخل المريض فى الحالة المزمنة خلال 6 أشهر من الإصابة، و15% من الحالات المزمنة يظهر عليها بعض أعراض المرض مثل الإرهاق الشديد والرغبة فى النوم، واحتمال حدوث اصفرار بسيط فى العين.

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