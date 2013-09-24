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ابتكارات الرعاية الصحية زهيدة التكلفة يمكنها إنقاذ حياة الملايين

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ابتكارات الرعاية الصحية زهيدة التكلفة يمكنها إنقاذ حياة الملايين ابتكارات الرعاية الصحية زهيدة التكلفة يمكنها إنقاذ حياة الملايين

من الممكن أن تنقذ خطة لتشجيع ابتكارات الرعاية الصحية زهيدة التكلفة والمؤكدة فعاليتها حياة ما يقدر بنحو 2ر1 مليون أم وطفل كل عام، وفقا لما قالته الجهات الراعية لخطة للأمم المتحدة فى هذا الشأن.

وقد حددت شركة "مارشال هوفمان" للعلاقات العامة، التى ساعدت فى إطلاق المبادرة فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك، عشرة برامج رعاية صحية مبتكرة قادرة على تجنب حدوث 5ر7 مليون حالة وفاة بين 2016 وعام 2020.

وهى تشمل نوعا جديدا من العلاج لأمراض الإسهال والملابس المضادة للصدمة لوقف النزف بعد الولادة ومطهرات منخفضة التكلفة.

وكجزء من الجهود العالمية للحد من وفيات الأطفال والأمهات، وتقدر تكلفة هذه البرامج بمليار دولار سنويا. ومن المتوقع أن يتم نشرها حيث تشتد الحاجة إليها بحلول عام 2015.

وتشمل الجهات الراعية للبرنامج النرويج ومؤسسة بيل وميليندا جيتس وهيئة المعونة الأمريكية ومؤسسة الأمم المتحدة واليونيسيف ومنظمة "باث" غير الحكومية.

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