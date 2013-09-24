الإهمال يقتل 5 مرضى داخل مركز طب الأسرة بالمنصورة

كتب : صالح رمضان الثلاثاء 24-09-2013 09:06

لقى خمسة مواطنين مصرعهم تحت ماكينات الغسيل الكلوى، بوحدة غسيل الكلى التابعة لمركز طب الأسرة بقرية طناح مركز المنصورة، لعدم وجود أطباء بالوحدة خلال شهرى أغسطس ويوليو أثناء الجلسات اليومية، لإسعاف الحالات الطارئة. وقال محمد إبراهيم حافظ المشرف الخيرى على الوحدة: إن الواقعة نتج عنها وفاة كل من بركة على عمر والسعيد أحمد البساطى (من قرية طناح)، وأحمد صادق عبدالسلام وكرمات أحمد محمود (من قرية كوم بنى مراس)، وإكرام محمد أحمد (من قرية طناح) والأخيرة كانت تحتاج فقط إلى غرزة جراحية لإنقاذ حياتها، ولم نجد طبيباً ينقذها. وتابع: «اتصلت على طبيب يُدعى (م. أ) قبل وفاتها بأسبوع، وطلبت منه عمل غزر جراحية لها، وهذا أمر فنى يحتاج إلى طبيب، فكان رده (طالما مافيش إشارة رسمية مافيش عندى مشكلة)، فأخبرته أن المرضى يهددون بالاعتصام فلم يستجب». وقال مصدر مسئول بالصحة إن لجنة الكلى بمديرية الصحة كان يشرف عليها أطباء إخوان وبعد ثورة 30 يونيو تركوا المسئولية وظلت المديرية لفترة كبيرة دون لجنة تدير وحدات الغسيل الكلوى حتى تم تكليف طبيب منذ فترة قصيرة للإشراف عليها.