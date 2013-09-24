«الزومبا» لعلاج مرض سرطان الثدى

كتب : سارة سند منذ 46 دقيقة

فى محاولة منها لتشجيع السيدات على مقاومة سرطان الثدى، الذى يمثل وفقاً لآخر الإحصائيات نحو 36% من إجمالى أمراض السرطان فى مصر، تقيم «المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى»، حفلاً لرقصة «الزومبا»، حيث يجتمع مدربو برنامج «زومبا الدولى» من أجل تنظيم الحفلة الوردية الثالثة من أجل الشفاء. «زومبا» هو برنامج لياقة بدنية عالمى مستوحى من الرقص اللاتينى، وتقول إميلين لافيندير، مدربة زومبا فى مصر: «يهمنا كثيراً مساعدة وتوعية السيدات بقدر المستطاع، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع أن نستمتع بوقتنا جميعاً»، ويشهد الحفل ممارسة تمارين زومبا على أنغام الموسيقى الشرقية والهندية، بالإضافة إلى تمارين «البيلاتس»، وهى عبارة عن مجموعة من التمارين مصممة خصيصاً من أجل زيادة مرونة الجسم وبناء العضلات، كما ستقدم المؤسسة جلسة توعية تفاعلية. وبمناسبة أن سبتمبر هو شهر التوعية بسرطانات المرأة، تقيم المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى السباق العالمى للقضاء على سرطانات المرأة «الجلوباثون»، والذى يقام لأول مرة فى سبتمبر 2013، وهو تحالف عالمى يضم أكثر من 80 دولة لتوحيد الجهود حول العالم بين السيدات والأسر لنشر الوعى ومكافحة أنواع السرطان التى تصيب المرأة.

دكتور محمد شعلان -رئيس المؤسسة- يقول: «تحرص المؤسسة هذا العام على إقامة عديد من الفاعليات تمزج بين التوعية والمرح، حيث تسلط الضوء على قضية سرطانات المرأة عامة، وسرطان الثدى بشكل خاص، وتكون بمثابة مساندة للمصابات فى مصر، ويمكن لأى شخص أن يشارك فى محاربة المرض عن طريق نشر الوعى بحقائق المرض، وتشجيع أحبائه على الفحص الطبى والتبرع لأجل سيدات فى حاجة للحصول على العلاج المناسب».