حيوانات لكن جواسيس: «نسر» السودان.. و«حمامة» الهند.. و«سنجاب» إيران.. و«معزة» نيجيريا.. و«فار» أمريكا

كتب : أمنية نجيب منذ 10 دقائق

الجواسيس أنواع، وأدوات التجسس تطورت بشكل مذهل، لكن فقط فى دول العالم الثالث تدفع الحيوانات البريئة حياتها لاتهامها بالعمالة والتجسس، فقد رصدت مجلة «نيو ستيتسمان»، الأمريكية، سلسلة طويلة من حوادث اتهام حيوانات بالتجسس لصالح دول أجنبية، كان آخرها فى مصر، حيث تم مؤخرا القبض على طائر «اللقلق» للاشتباه فى قيامه بالتجسس، بسبب وجود معدات صغيرة وضعها فى أجنحته باحثون مصريون لمتابعة حركته، ولكنه للأسف لم يتلق محاكمة عادلة، حيث تم ذبحه وأكله من قبَل عائلة مصرية، ما بعث برسالة تهديد قوية لكل حيوان تسول له نفسه أن يعمل كعميل سرى، وفقا لتعليق المجلة.

لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، حيث تم القبض على نسر فى السودان العام الماضى وآخر بالسعودية عام 2011 للاشتباه فى كونهما جاسوسين يعملان لصالح إسرائيل. أما فى الهند فقد أُلقى القبض على حمامة بتهمة التجسس لصالح باكستان، ولكن الطريف أن حظها كان أفضل من طائر اللقلق فى مصر، حيث تم إيداعها بزنزانة مكيفة الهواء.

فى عام 2010 اتهم البعض فى مصر، إسرائيل بأنها وراء هجوم أسماك القرش على سائحين فى البحر الأحمر، وقالوا إن جهاز الموساد هو من وجه «القروش» للشواطئ المصرية لضرب السياحة. وأضافت المجلة -ساخرة- أنه فى حين تتواطأ أسماك القرش مع الموساد، فإن «السناجب» هى السلاح المفضل لأجهزة الاستخبارات البريطانية، أو على الأقل هكذا اعتقد الإيرانيون عندما اعتقلت السلطات 14 سنجابا بتهمة استخدامها من قبَل بريطانيا للتجسس على مواقع إيرانية سرية. فى نيجيريا تجاوز الأمر التجسس بعد أن أُلقى القبض على ماعز بتهمة السطو المسلح، حيث اعتقلت الشرطة الماعز بعد أن ادعت أن لصا مسلحا استخدم السحر الأسود لتحويل نفسه إلى حيوان لسرقة سيارة مازدا. ويتابع التقرير أن الحوادث السابقة فإنها لا تنفى استخدام الحيوانات بالفعل كجواسيس، فقد استخدم الأمريكان «فئران الصحراء» للتعرف على الجواسيس والإرهابيين فى المطارات.