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مصر تتصدر منافسات الكاراتيه..وتنافس في السباحة والطائرة بدورة التضامن الإسلامي

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مصر تتصدر منافسات الكاراتيه..وتنافس في السباحة والطائرة بدورة التضامن الإسلامي مصر تتصدر منافسات الكاراتيه..وتنافس في السباحة والطائرة بدورة التضامن الإسلامي

تصدر المصري منافسات الكاراتيه في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة بإندونيسيا في يومها الاول  بعد حصوله على 6 ميداليات متنوعة منها 3 ميداليات ذهبية حصلت عليها اللاعبات ياسمين حسن في -68ك وجيانا محمد فاروق في وزن 61ك واريج سعيد وزن 50 ك وميداليتين فضيتين حصل عليهما اللاعبة اية نبيل +68ك وهاني قشطة وزن 86ك بالإضافة إلى ميدالية برونزية حصل عليها اللاعب ابراهيم مجدي في الكاتا لتتقدم على إيران التي احرزت 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية .

وتستأنف اليوم منافسات الكاراتيه حيث ستقام مسابقات الرجال في أوزان 55ك حيث يمثل المنتخب الوطني  أحمد سعيد ومحمد جمال في وزن 60 ك ومجدي ممدوح في وزن 67ك وأحمد جمال 75ك بالإضافة الى منافستي الفرق للرجال والآنسات في الكاتا ويمثل مصر فريق الرجال المكون من ابراهيم مجدي ومصطفى ابراهيم واحمد اشرف بينما يمثل فريق الانسات اللاعبات مي جمال وشيماء راشد ورندا عاطف .

وسوف يلتقي اليوم منتخب الكرة الطائرة مع نظيره الاذربيجاني في الرابعة ظهرا في اولي مباريات المنتخب المصري حيث الغيت مباراة امس امام المنتخب الليبي الذي انسحب في اخر لحظة من منافسات البطولة ومباراة اليوم غير معلومة المستوى حيث تشارك بفريق من الشباب تحت 19 سنة ومعهم لاعبين فقط من الكبار من خارج المنتخب حيث ان منتخب مصر الاول يلعب حاليا في تونس في بطولة افريقيا وفاز امس على منتخب تونس 3/صفر واضاف ان فرصتنا كبيرة ان شاء الله في الوصول الى المربع الذهبي مع منتخب ايران بطل اسيا والتركي اللذان يشاركان في البطولة بالمنتخب الاول لهما خاصةان مصر تضم لاعبين واعدين متوسط اطوالهم 165سم ولكن تنقصهم الخبرة حيث حصلوا في بطولة العالم الاخيرة للشباب على المركز ال13 من بين 24 دولة.

وتنطلق منافسات السباحة اليوم  حيث يشارك المنتخب المصري في 6 مسابقات في أول أيام منافسات السباحة حيث يشارك كل شهاب يونس ومروان عادل في سباق 50 متر فراشة وفي سباق 100 م فراشة تشارك اللاعبة يارا عماد وفي 400 م متنوع رجال يلعب بطلنا احمد اكرم والمشارك احمد كما ومحمد جاد في سباق 200 م صدر واخيرا تشارك مصر في سباق 4 x100م تتابع انسات وتمثل مصر اللاعبات مريم صقر وهانية مورو ومي عاطف وريم قاسم .

وفي منافسات رفع الاثقال تقام اليوم منافسات 3 اوزان تشارك مصر فيهما بالرباعتين هبة صالح وزن 48ك ودينا محمد وزن 58كجم.

وفي منافسات القوس والسهم : تشارك مصر في مسابقتي المسافات الطويلة والقصيرة 90م و70 م للرجال و70 م و60م للسيدات و 50م 30م للسيدات .

 

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