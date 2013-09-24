سعود الفيصل يبحث مع كيري قضايا الساعة

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع معالي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الليلة قبل الماضية في نيويورك. وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأزمة السورية والقضايا الأخرى المطروحة على جدول أعمال الدورة الجديدة ال 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما عقد الأمير سعود الفيصل أمس اجتماعا ثنائيا مع وزير خارجية المملكة المتحدة وليام هيغ في مقر المندوب الدائم البريطاني في نيويورك. وتناول الاجتماع القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات في الأزمة السورية. وعقب الاجتماع شارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل في الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية البريطاني.

وزير الخارجية يؤكد ل «الائتلاف» دعم المملكة للشعب السوري في مواجهة النظام الدموي

الى ذلك اجتمع سمو وزير الخارجية امس مع معالي وزير خارجية نيوزيلندا هون موراي مكلي. كما اجتمع سموه مع معالي وزير خارجية غينيا لوسيني فال. واجتمع سمو وزير الخارجية مع معالي وزير الخارجية العراقي هوشيه زيباري. وتم خلال الاجتماعات مناقشة العلاقات الثنائية بين المملكة وكل من نيوزيلندا وغينيا والعراق إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية التي تهم المملكة وتلك الدول وأهم الموضوعات المطروحة للبحث على جدول أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة. حضر اللقاءات معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي ومعالي وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان ومعالي وكيل الوزارة للشئون الاقتصادية والثقافية الدكتور يوسف بن طراد السعدون ومدير الإدارة الإعلامية بالوزارة السفير أسامة نقلي.

من ناحية اخرى أكد الأمير سعود الفيصل "دعم المملكة للشعب السوري في مواجهة نظام بشار الاسد".

وقال عضو مشارك في وفد الائتلاف السوري الوطني الذي يترأسه احمد الجربا رئيس الائتلاف الى اجتماعات الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن مباحثات بناءة أجراها رئيس واعضاء وفد الائتلاف امس الاحد مع الأمير سعود الذي شدد على دعم الشعب السوري في المحافل الدولية لإسماع العالم كله حجم المعاناة الكبيرة للشعب السوري في مواجهة نظام الاسد.

وأضاف العضو لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ) الاثنين أن "الأمير سعود الفيصل استمع من قيادة واعضاء الائتلاف الى آخر المستجدات في الوضع السوري ولا سيما في كل من الغوطتين والحصار الخانق الذي يفرضه نظام الأسد على أبناء المنطقة واستمرار قصفه للعديد من المناطق السورية بالسلاح الثقيل والطيران الحربي".

وتابع المصدر أن محادثات وفد الائتلاف مع وزير الخارجية تطرقت إلى مختلف التطورات لا سيما مؤتمر جنيف 2 الذي تتجه الاستعدادات لانعقاده في الفترة المقبلة.